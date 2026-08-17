Sécurité aérienne : le Sénégal s'aligne sur les recommandations de l'OACI et les conclusions d'un audit de la FAA

Le Sénégal poursuit ses efforts pour améliorer la sécurité et la supervision de son secteur aéronautique. Le pays entend mettre à jour certains textes réglementaires en s’appuyant sur les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi que sur les conclusions d’un audit blanc réalisé par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis au sein de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Présidant les travaux de la Commission ad hoc mise en place dans le cadre de cette mission, le directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a souligné l’importance de cette démarche pour renforcer le cadre juridique de l’aviation civile sénégalaise.



« Il est nécessaire de faire évoluer les textes afin qu’ils correspondent aux enjeux actuels et aux perspectives de développement du secteur aéronautique national », a-t-il déclaré.



Plusieurs axes prioritaires ont été présentés aux experts réunis pour orienter les travaux. Il s’agit notamment de garantir l’indépendance du Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), conformément aux recommandations de l’OACI, mais aussi de mieux encadrer les nouveaux systèmes d’aéronefs télépilotés.



La commission devra également prendre en compte le processus d’intégration régionale, notamment à travers l’harmonisation du cadre national avec les normes communautaires de l’UEMOA.



Le directeur général de l’ANACIM a par ailleurs appelé les membres de la commission à faire preuve « d’ouverture afin d’aboutir à une mise à jour capable de renforcer durablement le dispositif de supervision de l’aviation civile au Sénégal ».



Selon l’ANACIM, les travaux se déroulent du 17 au 21 août 2026 à l’ERNAM. Lors de la cérémonie d’ouverture, le chef d’établissement, Emmanuel Davy Kowet, était représenté par le responsable des Relations extérieures, Lamine Dramé, et le responsable du Centre AVSEC, M. Koné.