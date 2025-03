Saisie record de cocaïne par la Marine nationale française au large des côtes africaines

Un navire de la Marine nationale française a réalisé une saisie de plus de six tonnes de cocaïne, le samedi 15 mars au large des côtes africaines, dans le Golfe de Guinée, sur un navire de pêche immatriculé au Guyana. L'opération, menée sous la direction du préfet maritime de l'Atlantique et du procureur de la République de Brest, a permis de confisquer un total de 6.386 kg de cocaïne, d'une valeur marchande estimée à près de 371 millions d'euros.



L’opération a été initiée à la suite d’informations partagées par plusieurs partenaires internationaux, dont le MAOC-N (structure internationale de collecte du renseignement maritime), l'Agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA) et la DEA (Agence fédérale américaine de lutte contre le narcotrafic). Ce travail de renseignement a permis de localiser le navire de pêche, un bateau d'une vingtaine de mètres, qui se trouvait en mer, dans une zone connue pour être une route utilisée par les trafiquants de drogue.



Les autorités françaises ont déployé une équipe de visite sur le navire, soutenue par deux hélicoptères Dauphin et Cougar, ainsi qu'un drone pour faciliter les opérations. Ce dispositif logistique a permis la saisie efficace de la drogue et son transbordement sur le bâtiment de la Marine nationale, où elle sera détruite, conformément à la décision du parquet de Brest.



Cette saisie s'inscrit dans le cadre de l’opération Corymbe, une mission de présence régulière de la Marine française dans le Golfe de Guinée. Chaque année, la France déploie de manière quasi-permanente un ou deux navires appuyés par un avion de patrouille maritime dans cette région, afin de lutter contre les activités criminelles en mer, en particulier le trafic de drogues et la piraterie.



La préfecture maritime a salué cette opération comme un "résultat exceptionnel", mettant en avant l'efficacité de l’action de l’État français pour protéger les frontières extérieures et lutter contre la criminalité organisée, notamment le trafic de stupéfiants.

Le Guyana, pays d’immatriculation du navire, a également réagi positivement à cette opération. Dans un communiqué, le gouvernement guyanien a exprimé son soutien à la coopération internationale en soulignant qu’il avait donné "l'autorisation" à la Marine française de monter à bord du navire. L'équipage du bateau était composé de six personnes, dont un Colombien, un Dominicain et quatre ressortissants guyaniens.



Le Guyana a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération internationale pour lutter contre la criminalité transnationale, en particulier le trafic de stupéfiants, soulignant l'importance de telles opérations conjointes pour éradiquer ces réseaux criminels.



