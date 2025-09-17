Saisie record de cocaïne : plus de 272 kg interceptés par les Douanes à Kalifourou

Le Bureau des Douanes de Kalifourou, relevant de la Direction régionale du Sud, a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le mardi 16 septembre 2025, aux environs de 13 heures, les agents ont mis la main sur 240 plaquettes de cocaïne pour un poids total de 272,25 kg. La drogue, dont la valeur marchande est estimée à 21 milliards 780 millions de francs CFA, a été découverte dans un véhicule de type Renault Trafic immatriculé au Sénégal.
Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, l’opération est le fruit de l’exploitation d’un renseignement précis signalant un transfert de stupéfiants depuis un pays limitrophe vers le Sénégal. Un dispositif de surveillance a permis d’intercepter le véhicule suspect et de procéder à sa fouille. Celle-ci a révélé une cachette spécialement aménagée contenant au total 243 plaquettes de cocaïne.
Les tests réalisés par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne. Trois individus de nationalité étrangère ont été interpellés et placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau de trafic transfrontalier.
Dans le document, l’Administration des Douanes a rappelé son engagement à « combattre la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic de stupéfiants ». Elle a également invité les populations à collaborer davantage avec les services douaniers pour renforcer l’efficacité des opérations de lutte contre ce fléau.
