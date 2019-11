Saisis de drogue: Aboubacar Sadikh Bèye estime que les Sénégalais doivent être fiers de leur Port

Le Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), Aboubacar Sadikh Bèye a estimé q de que les Sénégalais doivent être fiers de leur port, malgré l’importante saisie de plus de 1000 kg de cocaine en l’espace de quelques jours, lors de l’émission Grand Jury sur la Rfm ce dimanche.

« Je crois que les services de sécurité font bien leur travail. S’ils ne faisaient pas bien leur travail, on n’aurait pas toutes ces saisies. Je crois qu’il mettre en place un système de dissuasion que le contraire. Les Sénégalais doivent très fiers, car c’est une bonne chose de démanteler ces gangs », a dit le Directeur.

Le Directeur du port a appelé à resserrer les lignes et à êtres beaucoup plus dissuasifs, expliquant que la position géographique du Sénégal fait du pays un avantage pour certaines lignes venant notamment de l’Amérique Latine. « Les Sénégalais doivent être fiers de leur port. C’est un élément important pour nous et nous le prenons très au sérieux », insiste-t-il.

Des saisies de cocaïne de quantité variable sont souvent faites au port de Dakar, la capitale sénégalaise. Ces derniers mois, les médias locaux avaient relayé une saisie record de cocaïne effectuée au large de Dakar par la marine nationale. Il s'agissait de deux bateaux qui chargeaient au total 1260 kilogrammes de drogue dure.