Saison sportive 2022-2023 : les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 démarrent le 24 septembre

Après la fin des Championnats de Ligue 1 et Ligue 2, les joueurs vont renouer avec la compétition avant la fin du mois de septembre prochain. La LSFP a décidé de lancer la succession du Casa Sports le 24 septembre 2022.



« La LSFP a retenu cette date (24 septembre), mais elle devra être validée en Conseil d’administration de la LSFP et de la FSF », rapporte le quotidien sportif « Stades », citant une source de la Ligue sénégalaise de Football professionnel.



Selon les informations de « Stades », la LSFP compte entamer très tôt les compétitions avant le démarrage de la Coupe du monde prévu le 21 novembre.



La saison dernière, le Championnat a démarré le samedi 20 novembre 2021. En Ligue 1, le Casa Sports, adversaire de JS Kabylie en Ligue des champions africaine a été sacré champion, tandis que le Ndiambour de Louga et Mbour Petite Côte ont été relégués en Ligue 2.



Dans l’autre palier, la Sonacos, championne de Ligue 2, et le Stade de Mbour ont été promus en Ligue 1, alors que Renaissance de Dakar et Niary Tally sont descendus en National 1.