Sakal : un choc frontal entre deux cars fait dix-huit blessés, dont sept graves

Dix-huit (18) blessés, dont sept (7) dans un état grave, ont été enregistrés dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de vendredi à samedi à hauteur du village de Massar Teug, dans la commune de Sakal (Louga). Selon une source sécuritaire, les victimes ont été rapidement évacuées vers le centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga pour une prise en charge médicale.



La collision frontale a impliqué deux véhicules de transport en commun, communément appelés ‘’Cheikhou Cherifou’’, l’un venant de Dakar et l’autre de Saint-Louis, rapporte Aps. Le choc s’est produit aux environs de 23 heures sur l’axe Louga–Saint-Louis, un corridor très fréquenté.