Sakar : une fillette mortellement fauchée à Pakao-Bani, les populations réclament des ralentisseurs

Un drame de la circulation s’est produit ce samedi 24 janvier aux environs de 15 heures dans le village de Pakao-Bani, situé sur l’axe Kolda–Sittaba, dans la commune de Sakar. Une fillette âgée d’une dizaine d’années a été mortellement fauchée par un véhicule, a appris le correspondant local de PressAfrik.
Alertée, la gendarmerie de Sédhiou s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue du Centre hospitalier régional de Sédhiou par les sapeurs-pompiers. Le chauffeur du véhicule impliqué a été interpellé et une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Selon les témoignages recueillis auprès des populations locales, il s’agit du troisième accident du genre enregistré à cet endroit. Une situation jugée préoccupante par les habitants, qui pointent du doigt la vitesse excessive des véhicules traversant le village.
Face à cette recrudescence d’accidents mortels, les populations de Pakao-Bani lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour l’installation de ralentisseurs à l’intérieur du village, dans le but de prévenir de nouveaux drames et de sécuriser les riverains, notamment les enfants.
