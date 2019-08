Sale temps pour Sonacos: deux terrains vendus aux enchères le 20 août prochain

La Société agroalimentaire du Sénégal, Sonacos , est dans de beaux draps. En plus de la mévente de son huile, deux (2) de ses terrains vont être vendus aux enchères le 20 août prochain, à 8 heures 30 minutes, à l’audience des criées au Tribunal de Grande instance de Dakar.



Il s’agit du titre foncier n°7581/DG d’une superficie de 3229 M2, fixé à 350 millions de F Cfa et de l’immeuble objet du titre foncier n° 11055/DG d’une superficie de 2538 M2, à 250 millions de F Cfa. Une vente qui ne plaît pas au nouveau patron de ladite société, Modou Diagne Fada, qui selon « Les Echos » , fera certainement tout son possible pour empêcher sa tenue.