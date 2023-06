Salernitana : Boulaye Dia forfait pour le prochain rassemblement des "Lions"

Le meilleur buteur de Salernitana, Boulaye Dia, s’est fait opérer du ménisque ce mercredi à Lyon. La reprise est attendue dans quatre semaines, à temps au mois de juillet, a annoncé le club à travers un communiqué. Par ailleurs il sera forfait pour le prochain rassemblement des "Lions" contre le Bénin et le Brésil, prévu le 17 juin et le 20 du même mois.



« L’US Salernitana 1919 annonce que l’opération de méniscectomie médiale du genou gauche que Boulaye Dia a subie ce matin à la clinique « Jean Mermoz » à Lyon s’est parfaitement déroulée. La chirurgie a été pratiquée par le Dr. Bertrand Cottet-Sonnery en présence du médecin de l’équipe grenade Dr Italo Leo. L’athlète se reposera quelques jours avant de commencer le protocole de rééducation qui durera environ quatre semaines », lit-on dans un communiqué.



La saison extraordinaire de l’attaquant sénégalais avec le maillot Salernitana s’est officiellement terminée le 22 mai dernier au stade Olimpico de Rome.



Toutefois, reste à savoir si Dia sera toujours un joueur de Salernitana. Même si le club et et les supporters sont littéralement fous de lui et sont disposés à lever son option d’achat estimée à 12 millions d'euros.