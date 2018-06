Salif Diao : « Cette désillusion nous permettra de préparer la CAN 2019 »

Suite à l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal de la Coupe du monde Russie 2018, l’international sénégalais, Salif Diao, a tenu à encourager et féliciter Aliou Cissé et ses joueurs. Selon Salif Diao, cette désillusion nous permettra de mieux préparer la Can 2019 au Cameroun.



« Félicitations au coach, son staff et aux Lions pour nous avoir représenté. Pour le reste, je suis sans commentaire, laissons les critiques aux millions d’experts. Fier de notre nation. Voici le football, il est cruel. Ce mondial nous permettra de préparer la CAN », a réagi l’ancien milieu de terrain des « Lions » sur Afrik-sports