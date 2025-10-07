Salimata Dieng limogée de la Présidence après un post critique sur la gestion de la jeunesse

La Présidence de la République a mis fin aux fonctions de Salimata Dieng, secrétaire générale nationale de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) et membre active de Pastef, à la suite d’un post jugé critique envers la gestion des jeunes au sein du parti et de l’appareil d’État. Cette proche du mouvement des jeunes patriotes, nommée chargée de mission à la Présidence par décret présidentiel, a vu sa carrière interrompue après la publication d’un texte intitulé « Pastef entre négligence de la jeunesse et oubli de certains militants… ».
Dans ce message diffusé sur les réseaux sociaux, la militante appelait à une implication plus importante des jeunes dans la gestion de l’État et dénonçait une marginalisation persistante au sein du parti. Son ton, perçu comme une remise en cause interne, a suscité des réactions en chaîne à la fois au Palais et au sein de Pastef. Selon des sources concordantes, une convocation générale des chargés de mission a été organisée pour évoquer la sortie de la jeune femme, avant que la décision de son limogeage ne soit actée, souffle les médias.
L’arrêté présidentiel mettant fin à ses fonctions aurait été signé discrètement, dans un souci d’apaisement, mais l’information a fini par fuiter. Âgée de 30 ans, Salimata Dieng figurait sur la liste nationale de Pastef lors des législatives.
