SallGate - BBC : Amadou Ba convoque l’Ambassadeur de la Grande Bretagne ce jeudi

Alors que le gouvernement du Sénégal a rendu publique hier un mémorandum pour dénoncer selon eux " le tissu de contrevérités de la BBC" et que la société anglaise BP dans cette même vaine a aussi sorti une déclaration pour contester les accusations de la dite chaîne, voilà que l'ambassadeur du Royaume Uni Georges Hogson est convoqué au ministère des Affaires étrangères par Amadou Ba, ce jeudi, comme l'indique le "Soleil".



Le journal de préciser que l'appel du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba ne s’agit pas d’une «convocation, qui indiquerait une tension diplomatique» entre Dakar et Londres. Plutôt, il serait question d’une audience de clarification. Amadou Ba mettra à profit ce tête-à-tête pour expliciter davantage les appréciations de l’État du Sénégal quant aux actes posés par la BBC, avant de lui remettre le mémorandum», publié par le gouvernement pour répondre aux accusations de la chaîne britannique.