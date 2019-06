SallGate - Le Procureur donne instruction à la Section de recherche et à la Dic d'auditionner tout le monde

Le Procureur de la République fait face à la presse au moment où ces lignes sont écrites. En autres questions, Bassirou Guèye s’est exprimé sur l’affaire des contrats pétroliers et gaziers, qui incrimine le frère du Président, Aliou Sall et sur le rapport de l'IGE publié dans les médias. Il demande à tous ceux qui détiennent des informations de s’approcher des enquêteurs pour alimenter utilement l’enquête.



«À partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachant, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements à s’adresser à la Division des investigations criminelles (Dic) pour éclairer les Sénégalais sur cette question », déclare le procureur de la République.



Serigne Bassirou Guèye d’ajouter: « J’invite avec une particulière insistance tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes, spécialistes du pétrole et du gaz à rediriger leurs efforts et leurs documents à la Dic. C’est là que utilement l’enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d’avoir la lumière sur l’affaire ».



Donnant raison à tous ceux qui disaient que la balle est dans le camp du procureur, Serigne Bassirou Guèye, pour sa part, redonne la balle à ces derniers. « Aujourd’hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent. Le Chef de la Division des investigations criminelles (Dic) a été instruit par mon soin de n’épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document en somme de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité », conclut-il.