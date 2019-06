SallGate : en plein scandale de présumé corruption, Frank Timis se débarrasse de ses parts

En plein scandale sur les supposés faits de corruption depuis les révélations de BBC affirmant qu’Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, aurait bénéficié d’un pot-de-vin en contrepartie de l’attribution de concessions pétrolières et gazières dans les eaux sénégalaises, Frank Timis se débarrasse de ses parcelles des gisements Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond. Selon Source A, l'homme d'affaires franco-roumain a vendu les 30% des parts qui lui restaient sur ses sites.



Le journal précise que l'opération a eu lieu la semaine dernière et que l'acquéreur principal est BP, qui a pris 25% supplémentaires alors qu'elle détenait déjà les 30% cédés par Kosmos. La compagnie britannique devient donc désormais l'actionnaire majoritaire des deux gisements avec 55%. Kosmos garde 30% et Petrosen 10%. Un détail intrigue Source A : les 5% restants (sur les 30% de Timis) ont été attribués à une compagnie dont l'identité n'a pas été révélée.



Dans tous les cas, l'opération est conclue en pleine polémique BBC. Dans un reportage intitulé "Scandale à 10 milliards de dollars", la chaîne britannique pointe des versements suspects entre Petro-Tim et Bp lors de la cession des permis en questions. Un dossier qui a provoqué un séisme au Sénégal et dans lequel Aliou Sall, frère du Président Macky Sall, est éclaboussé.