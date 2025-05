Salon des Industries Africaines 2025 : Dakar accueille la 2e édition le 3 juin prochain

Le Salon des Industries Africaines (SIA) fait son retour sur le continent africain avec une deuxième édition prometteuse, après le succès de sa première édition à Paris. Cet événement majeur, qui se tiendra "le 3 juin 2025 à l'hôtel NOOM de Dakar", se positionne comme une plateforme d'action, d'innovation et de coopération stratégique.



Il réunira les principaux acteurs du développement industriel africain, notamment des décideurs publics, des dirigeants d'entreprises, des investisseurs et des institutions africaines, autour d'une question centrale : "Comment la technologie réinvente l'Agriculture, les Mines, le Pétrole et l'Économie Bleue en Afrique ?".



Cette édition mettra particulièrement en lumière trois pays phares de la transformation industrielle africaine. "La Guinée, pays invité d'honneur", sera représentée notamment à travers son ambitieux "projet Simandou 2040". "Le Sénégal, pays hôte", sera quant à lui présenté comme la "vitrine de l'industrialisation ouest-africaine", tandis que "le Gabon" sera sous les projecteurs pour "ses efforts de transformation locale des ressources".



Le programme du salon a été conçu pour maximiser son impact sur le développement industriel du continent. Il comprendra notamment une "Learning expédition de découvertes des projets industriels sénégalais", permettant aux participants de découvrir concrètement les avancées industrielles locales. Des "tables rondes de haut niveau" réuniront ministres, entreprises, bailleurs de fonds et institutions pour des discussions stratégiques. Le salon proposera également un "focus sur les financements industriels, les partenariats stratégiques et les projets structurants", ainsi que des opportunités de "rencontres B2B et networking interinstitutionnel".



L'événement bénéficie d'un soutien institutionnel important, avec l'appui du "Ministère de l'Industrie et du Commerce du Sénégal". La présence de "Monsieur Alioune Sall, Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie Numérique" vient renforcer le caractère officiel de cette manifestation.



Au-delà des rencontres et des échanges, le SIA 2025 se fixe une ambition plus large : celle de "catalyser les synergies entre secteurs stratégiques, stimuler l'investissement productif, et renforcer les chaînes de valeur industrielles africaines". Toutes ces actions convergent vers un objectif commun et essentiel pour l'avenir du continent : "la souveraineté industrielle de l'Afrique". Ce salon se positionne ainsi comme un véritable accélérateur de l'émergence industrielle africaine, offrant une plateforme unique de réflexion, de coopération et d'action concrète.