Saly Portudal : le marabout qui "soignait" ses patientes dont des femmes mariées par des rapports sexuels arrêté

Les policiers du commissariat de Saly Portudal (Mbour) ont mis fin aux agissements du marabout Adama Kandji. Ce dernier, entretenait des rapports sexuels avec ses patientes, leur faisant croire qu'elles étaient possédées par des esprits invisibles. Et que seules ses caresses et rapports sexuels peuvent aider ces femmes mariées à s'en départir, relate "L'Observateur".



Pour arriver à ses fins, Adama Kandji est parti chez le boutiquier du coin pour se renseigner sur le compte de ses victimes. Ainsi le lendemain matin, s'assurant que les maîtres des lieux sont absents de leur domicile, il venait toquer à la porte de ces cibles.



Sur place, le charlatan qui avait obtenu le nom de ses victimes grâce au boutiquier les appelle par leur nom et leur fait croire qu'elles sont possédées raison pour laquelle elles souffrent de maux de têtes récurrents. Devant la panique qui s'installait chez ses victimes, il leur proposait comme thérapie des relations sexuelles avec lui.



Vendredi 11 mars 2022, Adama Kandji qui s'était rendu à "Saly Joseph", au domicile de M.C. pour le même procédé a été surpris par le mari de la dame qui les a retrouvé sur le point d'entretenir des rapports sexuels.



Armé d'un couteau, M. C s'est dirigé vers le charlatan afin de le tuer. Heureusement, grâce à l'intervention des voisins, le charlatan a été conduit au commissariat de police de la localité. Face aux enquêteurs, Adama Kandji a reconnu les faits retenus contre lui.



Au terme de sa durée légale de garde à vue, le charlatan a été déféré lundi au parquet de Mbour pour les délits d'attentat à la pudeur et de charlatanisme.