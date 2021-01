Sampdoria-Inter Milan: Keita Baldé inscrit son deuxième but de la saison

La Sampdoria crée la surprise en menant contre l’Inter sur le score de deux but à zéro au terme d’un premier acte riche en rebondissements. L’attaquant sénégalais buteur lors de son dernier match avec Sampdoria a encore frappé.



Après l’ouverture du score de Candreva sur penalty, l‘attaquant sénégalais doublait la mise quinze minutes plus tard sur un énorme travail de Damsgaard qui élimine trois adversaires sur la droite, dont un grand pont sur Bastoni, avant de centrer à ras de terre. Baldé devance Skriniar en croisant du pied droit et trompe Handanovic au sol. Il marque ainsi son deuxième but.



WiwSport