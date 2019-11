Samuel Eto'o : 'ma première CAN remportée avec le Cameroun était incroyable !'

Samuel Eto'o, l'ancien footballeur camerounais, revient sur les moments les plus marquants de sa carrière.



Pour lui, sa première CAN remportée avec l'équipe nationale de son pays en 2000 a été l'événement qui l'a le plus marqué.



Il évoque aussi son premier jour au Real Madrid ainsi que son transfert à Barcelone, le rival du club de la capitale espagnole.



L'ancien footballeur estime que ce club a été une plate-forme qui lui a permis de montrer qu'un Africain pouvait accomplir autant d'exploits que n'importe quel autre sportif, s'il est mis dans de bonnes conditions.



Une interview d'Ata Ahli Ahebla et Laté Lowdi Lawson