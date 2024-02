Samuel Eto’o présente sa démission à la Fédération camerounaise… qui la refuse

Dans un communiqué publié lundi 5 février, la Fédération camerounaise de football a annoncé que Samuel Eto’o avait présenté sa démission de la présidence, après l’élimination précoce des Lions indomptables à la Coupe d’Afrique des nations. Mais le comité exécutif de l’instance l’a refusée et lui renouvelle sa confiance.



Samuel Eto’o va garder son poste à la tête de la Fédération camerounaise de football... contre son gré. Dans un communiqué publié lundi 5 février, la Fécafoot a annoncé que l’ancienne légende du FC Barcelone avait présenté sa démission de la présidence, après le fiasco des « Lions » indomptables, éliminés dès les 8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Nigeria (0-2).



« À l’entame de ladite réunion, le président de la Fédération camerounaise de football, monsieur Eto’o Fils Samuel, a présenté sa démission aux membres de l’instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience, lit-on.



À l’issue des échanges et de la délibération qui s’en est suivie, les membres du comité exécutif ont décidé de poursuivre leurs mandats en cours et subséquemment à l’unanimité, rejeté la démission du président de la Fédération camerounaise de football. »



Le mandat de Samuel Eto’o à la tête de la Fecafoot a été marqué par la participation du Cameroun à la Coupe du monde 2022 au Qatar, et notamment cet exploit lors de la phase de poules face au Brésil (1-0).