Sanctions ARTP contre les opérateurs de téléphonie: le Syndicat des travailleurs de Sentel condamne fermement

Suite aux lourdes sanctions infligées aux opérateurs par l’ARTP au courant de ce mois, le Syndicat National des Travailleurs de Sentel (SNTS) a décidé de monter au créneau pour manifester toute sa solidarité à l'endroit de Free et des autres opérateurs avec qui cette dernière partage l'activité.



« Il est à souligner les moyens considérables que Free, depuis sa venue, n'a cessé de déployer aux fins d'améliorer le réseau ainsi que la qualité de ses services pour la satisfaction des clients. Ce projet très coûteux a nécessité la mobilisation des centaines de milliards de nos francs. Cet investissement colossal qui est entrain de suivre son cours a atteint des proportions dépassant toute attente », lit-on dans un communiqué du STNS parvenu à PressAfrik.



Les syndicalistes d’ajouter : « Par conséquent, la contribution que nous attendons du régulateur est la protection du secteur, en créant les conditions favorables à la croissance et à l'emploi. Cette approche qui devait être la sienne Nous avons l’impression d’avoir affaire à une cour de répression uniquement pécuniaire ».



SNTS affirme qu’en opérant ainsi, « l'ARTP signe l'arrêt de mort des entreprises, ce qui pousse inéluctablement les investisseurs à déposer leurs baluchons ailleurs ».



Le SNTS dénonce cet état de fait et attire l'attention de l'autorité sur les conséquences néfastes que ces pratiques pourraient engendrer.



Par ailleurs le SNTS informe s’être rapproché de l'intersyndicale de la Sonatel « pour la mise en place d'une plate-forme commune de défense des intérêts de notre secteur d'activités ».