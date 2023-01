« Sans données, les migrants sont invisibles pour les décideurs politiques » (responsable ONU)

Le troisième Forum international sur les statistiques migratoires s’est tenu à Santiago, au Chili, du 24 au 26 janvier 2023, afin d'échanger les bonnes pratiques en matière de collecte et de diffusion des données relatives aux migrations et de discuter des mesures pratiques à prendre pour combler les lacunes existantes. Le directeur de la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, John Wilmoth a insisté sur l’importance des données sur la migration.



« Sans données, les migrants sont invisibles pour les décideurs politiques. Nous avons besoin de données solides pour identifier non seulement les défis et les vulnérabilités auxquels les migrants sont confrontés, mais aussi leurs contributions aux pays d'origine, de transit et de destination », a déclaré M. John Wilmoth.



« Nous avons besoin de données désagrégées pour adapter les politiques aux différentes réalités de la migration, notamment pour les migrants en transit, les réfugiés et les demandeurs d'asile, et les autres migrants qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité », a-t-il ajouté.



Quant à Stefano Scarpetta, Directeur de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE, il déclare : « La migration fait partie intégrante de la vie sociale et économique de nos pays. Nous devons nous efforcer de suivre tous les aspects de la migration et de concevoir des meilleures politiques fondées sur des données factuelles qui tirent le meilleur parti de la migration pour les pays d'origine et de destination et pour les migrants eux-mêmes ».



Le Forum présentera de nouvelles méthodes prometteuses de collecte de données sur les migrations (par exemple, grâce au "big data"). Il encouragera également l'utilisation de données déjà collectées (par exemple, par le biais de sources administratives) et discutera de nouvelles initiatives de collecte de données.