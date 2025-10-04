Santé : 78 cas de Fièvre de la Vallée du Rift et 5 cas de Mpox recensés au Sénégal (ministère)

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 4 octobre 2025, une mise à jour sur la situation des épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) au Sénégal.



Selon le communiqué, 78 cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie, dont 11 décès.



La répartition des cas se présente ainsi :



Région de Saint-Louis: 75 cas dont 45 patients guéris

District de Saint-Louis: 32 cas

District de Richard-Toll: 40 cas

District de Podor: 2 cas

District de Pété: 1 cas



Région de Louga: 2 cas

District de Linguère: 1 cas, patient guéri

Districts de Keur Momar Sarr: 1 cas



Région de Matam: 1 cas (district de Thilogne, patient guéri)



S’agissant du Mpox, le ministère de la Santé renseigne que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 5 cas confirmés dont 1 guéri ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Aucun décès n'a été signalé.



Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

