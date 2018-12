Santé : And Guesseum corse la lutte et annonce une série d'actions du 03 au 14 décembre

Composé du SUTSAS et du Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (SUDTM), And Gueuseum ne compte pas interrompre sa lutte avec l’Etat tant que ce dernier ne satisfait pas ses exigences . Elle va entamer son 16e plan d’action à partir de ce lundi 03 décembre et ce jusqu'au 14 décembre.



Ces travailleurs de la santé exigent entre autres l’ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire et l’application des accords.



Ils comptent poursuivre le boycott du programme élargi (PEV) de vaccination, des activités de promotion et de programmation du programme national de lutte contre le paludisme et la tuberculose.