Santé: Dakar, capitale de la Tuberculose avec 44% de malades recensés

La tuberculose gagne du terrain à Dakar. En effet, selon Dr Bernabé Gningue, coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), il a été constaté que le plus grand nombre de malades de la tuberculose se retrouve à Dakar et cinq autres régions du Sénégal. Il s’agit de Diourbel, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack.



Mieux ou pis, d’après les dernières évaluations, il a été relevé que la région de Dakar à elle toute seule concentre 44 % de l’ensemble des malades de la tuberculose au Sénégal. Cette situation, dit-il, dans les colonnes du journal Walf Quotidien amène à procéder à deux réajustements.



"Premièrement il faut des interventions adaptées au contexte de ces zones géographiques. Deuxièmement, il faut plus d’interventions dans ces zones", assure-t-il.



La deuxième configuration de la maladie, poursuit le patron de PNLT, est qu’au Sénégal la maladie touche essentiellement la couche jeune, porteuse d’espoir et de développement du pays. "Ce qui fait qu’un malade de tuberculose jeune est un frein à la marche de notre développement national. Nous avons fait cette évaluation et là où nous avons trouvé plus de problèmes. Nous sommes en train d’y apporter plus d’interventions pour améliorer la situation globale. On a constaté que le plus grand problème de la lutte contre la tuberculose au Sénégal est que la maladie continue à être l’objet d’une transmission communautaire extrêmement importante. Elle constitue, aujourd’hui, le facteur de persistance et d’aggravation de la maladie au Sénégal", a déclaré Dr Bernabé Gningue, jeudi en marge d’un atelier de formation sur les nouvelles stratégies de lutte contre la maladie dans le pays.



Et puisque l’évolution de la tuberculose est dynamique, ajoute Dr Gningue, il faut que leurs stratégies soient flexibles et adaptées aux besoins. Et aujourd’hui, ils ont convenu avec tous les médecins chefs de district d’utiliser le diagnostic mobile en particulier la radiographie numérique. Celle-ci couvre tout le pays, assure-t-il.



Lors de la rencontre, il a été noté que, sur les 20 mille cas de tuberculose attendus en 2020, 68 % ont été dépistés par le Programme national de lutte contre la tuberculose et 1/3 des cas de tuberculose non diagnostiqués. Dans les régions de Fatick, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Sédhiou, et Tambacounda, 20 % des nouveaux cas de tuberculose ont été notifiés. En 2020, le Sénégal a eu à dénombrer 1 208 nouveaux cas de tuberculose. Soit 66 % des cas attendus. Parmi les cas suivis, 91 % ont été traités avec succès.