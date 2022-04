Santé: Diouf Sarr menace de couper les salaires des agents grévistes

Les agents de santé, en grève depuis plus d'un mois devront s’attendre à des ponctions de leurs salaires. Ainsi en a décidé le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr dans une circulaire adressée aux directeurs d'établissements publics de santé et aux médecins chef de région.



" Depuis quelques jours, des mouvements de grève ont été observés par certains agents de santé et d'action sociale. Le droit de grève étant reconnu par la législation du Travail, il entraîne toutefois la suspension temporaire du contrat de travail. Ainsi, conformément à l'article L 70 du Code du Travail, vous êtes dispensés de verser un salaire aux agents contractuels grévistes pour la durée de l'arrêt de travail " , a rappelé le circulaire de Abdoulaye Diouf Sarr qui insiste sur la nécessité d'appliquer la loi.



" Je vous demande de veiller à l'application scrupuleuse de cette disposition, en procédant à une ponction salariale des agents concernés, au prorata des jours de grève observés ", a t-il ordonné

contre les grévistes dans le secteur de la santé.



Pour mémoire, les grévistes réclament de meilleures conditions de travail mais aussi de vie à travers l'augmentation de leur salaire, les recrutements dans la fonction publique, un logement décent pour plus de sécurité.