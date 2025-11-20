Santé : F2S confirme sa grève générale les 4 et 5 décembre prochain

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) a réagi ce jeudi 20 novembre à la suite de la publication du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 19 novembre. Dans sa déclaration, la fédération annonce le maintien de l’intégralité de son plan d’action.



La F2S confirme ainsi la grève générale prévue les 4 et 5 décembre 2025, inscrite dans son calendrier de mobilisation. Elle indique également le lancement d’une tournée nationale, dont la première étape est programmée à Touba, avec une assemblée générale à l’hôpital Ndamatou le jeudi 27 novembre 2025.



La fédération annonce aussi une assemblée générale à Sédhiou le 2 décembre, avant l’organisation d’une marche nationale le 18 décembre, destinée à marquer une nouvelle phase de son mouvement.



Par ailleurs, la F2S affirme maintenir la rétention d’information, mesure déjà en cours et présentée comme un volet essentiel de son dispositif d’action syndicale.