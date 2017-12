Santé : L’Usine de production de perfusions va démarrer sa production à la mi-mars

Le Sénégal se dote enfin d’une Usine de production de perfusions. Parenterus est initiée par le Dr Ibrahima KA, et est implantée à Bayakh, un village qui se trouve dans la région de Thiès.



Cette usine pourra fournir les hôpitaux en perfusion : « L’objet de l’usine c’est de fabriquer des perfusions qui sont souvent requis en urgence et ce sont des produits qui ne sont pas jusqu’ici fabriqués au Sénégal », a soutenu le Pharmacien.



Les travaux de constructions sont presque bouclés dans la mesure où « l’état d’avancement des travaux est à 85% de réalisation ». « Normalement les premiers flacons, on va les avoir entre mars et avril 2018. On est dans les délais », a dit Ibrahima BA, Directeur général de Parenterus. Selon lui, le projet a nécessité plusieurs milliards : « Le coût global de la construction est évalué à huit (8) milliards, constitués en grande partie par l’accompagnement du privé dont le Fonsis, de la dette bancaire au prêt de la BOAD et de la CBA0 », a-t-il fait savoir.



« Parenterus a la particularité d’être fondé par des sénégalais dont moi-même, les investisseurs privés, 90% est constitué par des capitaux et de ressources sénégalais », a précisé le Pharmacien.