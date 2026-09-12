Santé : Le SAMES durcit le ton et annonce 48 heures de grève totale les 16 et 17 septembre



Face à la sourde oreille des autorités, les médecins passent à la vitesse supérieure. Le BEN dénonce avec fermeté le « silence coupable de l'Etat du Sénégal » et déplore qu'il n'y ait « aucun engagement vérifiable, aucune ouverture sérieuse de dialogue ».



Pour le syndicat, ce mutisme traduit un « mépris inacceptable envers les praticiens de santé et aggrave la crise du système sanitaire ». Selon le syndicat, cette attitude « renforce la détermination du SAMES à poursuivre la lutte ».



En conséquence, le SAMES décrète un nouveau mot d'ordre de grève de 48 heures pour les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2026 sur l'ensemble du territoire national, avec le respect strict des urgences.

« Le SAMES est déterminé. Le SAMES est uni. Le SAMES ne cédera pas », a conclu le syndicat.



Réuni en session extraordinaire ce jeudi 10 septembre 2026, le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a dressé un bilan très positif du précédent débrayage.Selon le communiqué signé par le Secrétaire Général National, le Dr Diabèle Dramé, le constat est sans appel : la mobilisation des 8 et 9 septembre a été massive et exemplaire. Le BEN tient à féliciter les praticiens pour leur unité qui confirme que le syndicat parle d'une « seule voix et que celle-ci ne peut être ignorée ».