Régulation des médias : le président Bassirou Diomaye Faye lance un appel à candidatures pour désigner les 12 membres du CNRM (ex CNRA)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a instruit l'ouverture officielle d'un appel à candidatures pour le recrutement des douze (12) membres du Conseil national de régulation des Médias (CNRM) ex CNRA. L'annonce a été faite dans un communiqué officiel signé ce 10 septembre 2026 par le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba BA. Le pilotage immédiat de cette procédure de sélection prospective et transparente a été confié au Bureau Organisation et Méthodes (BOM).



Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renouvellement des instances de régulation étatiques par voie de sélection publique compétitive.



Dans le même communiqué, la Présidence a également annoncé l'ouverture d'un processus similaire pour le poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ainsi que l'aboutissement de la sélection du nouveau Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Cheikh Tidiane SARR, nommé par décret.