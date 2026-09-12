Passif social de 11,4 milliards CFA : la CNDH demande aux ex-agents de la SOTRAC, SIAS et AMA de suspendre leur grève de la faim

La présidente de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), le professeur Amsatou Sidibé, s’est rendue ce vendredi 11 septembre au chevet des anciens travailleurs de la SOTRAC, de la SIAS et d’AMA Sénégal, en grève de la faim depuis le 17 août dernier. Face aux risques sanitaires majeurs qui pèsent sur les protestataires, la responsable a exhorté le collectif à suspendre cette forme extrême de revendication tout en demandant à l’État d’ouvrir d’urgence un dialogue direct.



Regroupés au sein d’un cadre unitaire de 5 221 membres, ces ex-employés réclament le paiement d’un reliquat d’indemnités de liquidation estimé à 11,4 milliards de francs CFA. La CNDH souligne la détresse de ces travailleurs aujourd'hui âgés et précarisés, révélant que plus de 800 d’entre eux sont décédés sans avoir perçu l'intégralité de leurs droits moraux et financiers.



Pour débloquer ce passif social historique, la CNDH préconise la mise en place immédiate d'un suivi médical pour les grévistes et l'établissement d'un échéancier progressif et transparent de paiement. Selon la commission, le règlement définitif de ce dossier constituerait une avancée majeure en matière de justice sociale et de respect des droits humains au Sénégal.