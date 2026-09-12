Ligue 1 : l’heure est déjà à l’urgence à l’OM

Nous sommes à la 4e journée et l’OM a déjà connu sa 3e défaite hier soir. Malgré un léger mieux, notamment en première période, le club phocéen a fini par s’incliner au Roazhon Park (1-0), face à un Stade Rennais plus consistant, plus mordant. Meilleur tout simplement. Il n’y avait pas une grande différence non plus entre les deux adversaires mais les Bretons ont un effectif plus fourni (l’entrée d’Al-Tamari à la pause a tout changé), là où Marseille tentait encore il y a 11 jours lors du dernier jour du mercato de dégraisser. Le constat était clair pour Bruno Genesio.

« C’est lourd, car on fait une bonne première mi-temps avec de bonnes choses avec et sans ballon, mais on n’a pas su maintenir ce niveau pendant 90 minutes. L’entrée d’Al-Tamari nous a fait mal et ils ont concrétisé leurs temps forts, et pas nous. C’est le résumé de notre match. Encore une fois, je n’ai rien à dire sur l’investissement, même s’il manque des choses sur la durée, mais pour l’instant, c’est insuffisant », dressait le coach marseillais comme bilan en conférence de presse. Hier soir, il est devenu le premier entraîneur du club à perdre trois de ses quatre premiers matches de Ligue 1 depuis 1977.

Les statistiques font mal à l’OM



Le Lyonnais n’est pas du genre à baisser les bras mais il se bat avec ses moyens. Le mercato lui a laissé un goût un peu amer, même s’il est parvenu à conserver Paixao. Son effectif est juste en qualité et en quantité pour rivaliser avec les équipes du haut de tableau. Il ne serait pas incongru de voir Monaco, le PFC et le Stade Rennais au-dessus des Olympiens en fin de saison.



Après l’ouverture du score de Thomasson, le score aurait pu être plus sévère hier. Nous étions plus proches du 2-0 que du 1-1. La barre a même refusé un doublé à l’ancien Lensois. D’autres statistiques illustrent les difficultés de l’OM.

En 2026, les Phocéens ont été sauvés 13 fois par leurs montants, c’est trois de plus que n’importe quelle équipe en Ligue 1. Sur cette même période, ils ont connu 7 défaites en 11 déplacements. C’est aussi un record en championnat de France, en plus de la plus faible différence de buts (-11). En restant muet pour la 6e fois en déplacement depuis janvier (autre record en L1), difficile de gagner…



Tout n’est pas à jeter non plus, surtout si Højbjerg et Gomes avaient converti leurs occasions quand le score était encore vierge. « On doit donner plus. Je dois faire plus pour l’équipe, les supporters, pour la ville, disait Weah, qui pense à la suite.



La prochaine étape, c’est Besiktas. Il faut garder la tête haute. » Puis viendra la réception du PSG dimanche prochain…



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Battu pour la 3e fois de suite en Ligue 1 hier (1-0 à Rennes), l’OM a montré du mieux dans le jeu mais n’avance pas en championnat. Il y a de quoi être inquiet pour la suite.