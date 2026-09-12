Conflits armés et numérisation : le CICR et la diplomatie suisse lancent à Dakar un forum sur l'IA et le droit humanitaire

La Délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Dakar, en partenariat avec l'Ambassade de Suisse au Sénégal et le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MIAAESE), organise ce mardi 15 septembre 2026 à Dakar un Humanitarium consacré aux enjeux de l'intelligence artificielle (IA) dans les conflits armés. Prévue à 10h00 au Musée des Civilisations noires, la rencontre portera sur le thème « L'intelligence artificielle sur le champ de bataille : comment s'assurer que le droit international humanitaire protège des dangers émergents de l'ère numérique ? ».



Ce panel de haut niveau réunira des représentants des forces armées, du corps diplomatique, du monde universitaire, des spécialistes des nouvelles technologies et des acteurs humanitaires. L'objectif principal est d'analyser l'impact de l'IA sur la conduite des hostilités et l'urgence de préserver les règles du droit international humanitaire (DIH), notamment face au développement des systèmes d'armes autonomes capables de cibler sans intervention humaine directe.



Cette initiative s'inscrit dans un contexte mondial marqué par l'appel conjoint du Secrétaire général des Nations Unies et de la Présidente du CICR, lancé le 25 août 2026, exhortant les États à réglementer strictement les armes autonomes. « Les technologies émergentes intégrant l’IA peuvent avoir des conséquences humanitaires considérables. Notre ambition est de promouvoir une innovation responsable, conforme aux principes du droit international humanitaire, afin que les avancées technologiques demeurent au service de la protection de la vie et de la dignité humaines », a souligné Jean-Nicolas Marti, chef de la Délégation régionale du CICR.



Pour le Sénégal, cet événement vise également à nourrir une réflexion stratégique à l'échelle africaine concernant la gouvernance de ces technologies et la place du continent dans les négociations internationales. Au-delà des risques d'exactions et de dérives éthiques, les participants aborderont la manière dont l'IA pourrait servir à mieux protéger les populations civiles, à travers une meilleure évaluation des dommages collatéraux et une analyse optimisée des objectifs militaires.