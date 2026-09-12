Justice : la Chambre d’accusation rejette la liberté provisoire de Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Doudou Lamine Dieng

La Chambre d’accusation de la Cour d'appel de Dakar a rejeté, ce vendredi lors d'une audience spéciale, la demande de mise en liberté provisoire introduite par l’animateur Pape Cheikh Diallo, l’artiste Djiby Dramé et le banquier Doudou Lamine Dieng. La juridiction d'appel selon Seneweb a confirmé l’ordonnance de rejet rendue par le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, maintenant ainsi les trois prévenus en détention.



Les conseils des mis en cause avaient attaqué devant la Cour d'appel la décision du doyen des juges d'instruction, qui avait déclaré leur requête irrecevable. Le magistrat instructeur avait motivé son refus en rappelant qu'il s'était déjà dessaisi du dossier après avoir rendu, le 7 août dernier, son ordonnance de clôture et de renvoi devant le tribunal correctionnel.



Dans cette ordonnance du 7 août 2026, le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu total pour 28 personnes poursuivies, tout en renvoyant 71 inculpés devant la juridiction correctionnelle pour association de malfaiteurs et actes contre nature. Les charges relatives à la mise en danger de la vie d’autrui et à la transmission volontaire du VIH/Sida avaient en revanche fait l’objet d’un non-lieu.



Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Doudou Lamine Dieng demeurent incarcérés dans l’attente de l’ouverture de leur procès devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye. L’enrôlement du dossier reste toutefois suspendu à l'examen préalable, par la Chambre d’accusation, de l’appel formé par le procureur Saliou Dicko, qui requérait le renvoi de l’ensemble des inculpés pour l’intégralité des infractions visées par l’information judiciaire.