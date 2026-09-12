Tournée politique à Vélingara : le ministre Mamadou Lamine Dianté annonce l' implantation de cellules Kiiraay dans chaque coin et recoin du Fouladou

Le ministre de la Fonction publique et du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, poursuit son offensive politique dans le département de Vélingara. En tournée de massification de Kiiraay dans l’arrondissement de Saré Coly Salé ce vendredi 11 septembre, il a affiché l’ambition de faire du nouveau parti présidentiel une force solidement implantée dans toute la région de Kolda.



Mamadou Lamine Dianté ratisse large dans le département de Vélingara. À la faveur d’une tournée de massification de Kiiraay dans l’arrondissement de Saré Coly Salé, le ministre a appelé ses militants et sympathisants à investir le terrain pour renforcer l’ancrage territorial de la formation politique du président Bassirou Diomaye Faye.



« Kolda a décidé d’implanter des cellules Kiiraay dans chaque coin et recoin de la région*», a déclaré Mamadou Lamine Dianté, affichant ainsi l’objectif de construire un maillage politique dense à travers le Fouladou.



Le ministre ne cache pas non plus ses ambitions électorales. Il souhaite que cette implantation permette à Kiiraay de s'imposer durablement lors des prochains scrutins. « Quand les élections vont arriver, on puisse les remporter haut la main et que les autres ne voient que de la poussière au soir de chaque scrutin, jusqu’au terme de votre séjour à la Présidence de la République», a-t-il lancé devant les militants.



Au cours de cette tournée, Mamadou Lamine Dianté s’est également félicité des récentes nominations de plusieurs fils de Kolda à de hautes responsabilités. Il a notamment cité les nominations aux postes de directeur général de la SODAGRI, de la SICAP SA et de l’ASEPEX, intervenues lors du dernier Conseil des ministres.



Pour le ministre, ces nominations constituent un motif de satisfaction pour les populations de la région et doivent, selon lui, se poursuivre afin de renforcer la présence des cadres originaires de Kolda dans les sphères de responsabilité de l’État.



Dans cette dynamique, il a plaidé pour que le département de Médina Yoro Foula bénéficie également de cette reconnaissance. Une étape qu’il compte justement aborder lors de la prochaine phase de sa tournée de massification.



Mamadou Lamine Dianté a annoncé qu’il poursuivra son périple dans le département de Médina Yoro Foula le week-end prochain, avec son équipe, pour y poursuivre l’installation et la structuration des cellules de Kiiraay.



À travers cette tournée, le ministre entend ainsi accélérer l’implantation de Kiiraay dans la région de Kolda et préparer le terrain en perspective des prochaines échéances électorales.