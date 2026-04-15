Santé : «Plus de la moitié des Sénégalais approuvent» la politique de l’Etat (Afrobarometer)

L’Afrobarometer au Sénégal a mené une enquête récente pour évaluer les perceptions et expériences des citoyens en matière de santé, tant sur la couverture médicale que sur l'accès effectif aux soins. Le rapport révèle que «plus de la moitié des Sénégalais approuvent la performance du gouvernement en matière d'amélioration des services de santé de base».



Les résultats de l'enquête font aussi état «d'une faible couverture sanitaire, dont la majorité des bénéficiaires sont enrôlés dans les mutuelles communautaires ou dans le régime d'assurance de la fonction publique». Cette réalité est due «au manque d'information», à la «méconnaissance des procédures» et «aux coûts d'accès» à la souscription d'une assurance maladie. «La grande majorité des Sénégalais est inquiète de ne pas pouvoir obtenir ou financer les soins nécessaires en cas de maladie. Ils s'accordent que le gouvernement devrait garantir l'accès à des soins adéquats pour tous les citoyens, même si cela implique une augmentation des impôts», précise le document.



«Plus de deux tiers des citoyens ont recouru à un centre public de santé au cours de l'année écoulée. Parmi eux, la majorité dit avoir eu du mal à obtenir les soins nécessaires, souvent confrontés à de longs délais d'attente, à des coûts élevés des soins et le manque de médicaments ou de matériels de santé», signale l'enquête.



Malgré les difficultés énoncées, «plus de la moitié des Sénégalais approuvent la performance du gouvernement en matière d'amélioration des services de santé de base, et plus des trois quarts font confiance au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique».