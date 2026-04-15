Kanel : Aïda Mbodj invite les bénéficiaires du projet «Be Yes» à rembourser les prêts octroyés

La déléguée générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, a invité, les bénéficiaires de ses prêts à procéder à leur remboursement lors de la tournée d’évaluation du programme « Be Yes » dans le département de Kanel (nord-est).



« Nous avons formalisé des entreprises et formé des femmes avant de passer au financement. Cependant, ce que je vois à Kanel n’est pas satisfaisant, car le taux de remboursement des dettes est faible. J’invite les personnes ayant des crédits auprès de la DER à procéder à leur remboursement », a-t-elle dit.



Le programme « Be Yes », une initiative mise en œuvre par la DER/FJ, avec l’appui de la Fondation Mastercard, vise à promouvoir l’insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans, en soutenant l’entrepreneuriat et l’auto-emploi, en accordant une attention particulière aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, Aïda Mbodj a souligné que les prêts doivent être remboursés pour que d’autres citoyens du département puissent eux aussi être financés pour réaliser des projets. « Nous sommes venus à Kanel avec les financements pour la deuxième phase du projet, qui seront remis à ceux qui ont atteint un taux de remboursement de 70%. Nous ne pouvons pas financer des personnes dont le taux de remboursement des crédits tourne au tour de 38% », a indiqué la déléguée générale.



Le préfet de Kanel, Cheikh Ahmadou Ndoye, a de son côté salué le suivi efficace du programme « Be Yes », annonçant que 223 emplois ont été créés dans le département de Kanel depuis la mise en place de ce projet.

