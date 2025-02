Santé : après les enseignants du supérieur, les médecins en grève générale de 48 heures à partir de ce mardi

Le Sénégal est secoué ces derniers par des mouvements d’humeur. Une série de grèves est annoncée cette semaine dans plusieurs secteurs notamment l’enseignement supérieur et la santé publique. Après le Syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche (Sames), c’est autour du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) de décréter une grève générale de 48 heures, à partir de ce mardi.



Cette décision, prise lors d’un grand rassemblement des forces syndicales, vise à alerter sur les conditions de travail et les lacunes du système de santé publique. Seules les urgences seront assurées pendant ces deux jours.



Face aux journalistes, le secrétaire général du Sames, Mamadou Demba Ndour a détaillé les défis auxquels fait face le secteur de la santé au Sénégal. A l'en croire, sur les 44 000 agents de santé recensés dans le pays, seulement 10 000 sont employés dans la Fonction publique, dont 7 000 directement impliqués dans les soins et 3 000 dans l’administration. Les 30 000 autres travaillent dans des structures privées, ce qui accentue la pression sur le système public déjà fragilisé.