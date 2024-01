Santé : cinq structures sanitaires changent de managers

Dans la liste des nominations c’est l’ancien directeur du centre hospitalier universitaire de Fann (CHU) qui ouvre le bal. Cheikh Tacko Diop, prend la tête de l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand- Yoff. Et madame Khadiatou Sarr Kébé précédemment au centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack prend sa place au CHU de Fann.



Monsieur, Ousmane Guèye qui était jusque à la tête de l’établissement de santé d’Ourossogui devient le directeur du centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack. Monsieur Abdou Cissé, cadre de gestion quitte Matlaboul Fawzeini de Touba et prend la place de M. Guèye à Ourossogui.



Et enfin, monsieur Abdoulaye Kane, précédemment chef de service pédiatrie de l’hôpital Richard Toll, est le nouveau directeur de l’Institut d’hygiène de santé.