Santé : l’Alliance And Guesseum en grève du 04 au 06 mai

Malgré la signature d’un protocole avec le ministère de la Santé sur plus de 11 points revendicatifs, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum ne compte pas baisser les armes. Mballo Dia Thiam et ses camarades annoncent une grève les 04, 05 et 06 mai prochain.



Le syndicaliste réitère également le mot d'ordre de solidarité et de mobilisation à l'occasion de la prochaine audience spéciale du 05 mai 2022, invitant à la vigilance et à davantage d'engagement militant et de discipline syndicale de leurs camarades sages-femmes.



En attendant les négociations du 05 mai 2022 sur le système de rémunération des agents de la Santé et de l'Action sociale sur invitation du ministre de la Fonction publique, And Guesseum se réjouit des signatures du protocole d'accord le 23 avril 2022 sanctionnant les négociations gouvernement-And Gueusseum ainsi que celle rattachant l'ENDSS au ministère de l'Enseignement supérieur.