Santé : l’armée sénégalaise met un hôpital mobile à disposition des populations civiles

Une convention a été signée mercredi 19 mars 2025 entre le ministère de la Santé et de l’Action sociale et le ministère des Forces armées. Cet accord, scellé dans les locaux du ministère des Forces armées, officialise la mise à disposition de l’Hôpital militaire de campagne de niveau 2 (EMT2) au profit des populations civiles.



Cet hôpital mobile, certifié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en octobre 2024, est conçu pour fournir des soins de qualité dans des environnements difficiles. Capable de prendre en charge 2 500 patients en 4 semaines et de réaliser 15 opérations chirurgicales par jour, l’EMT2 représente une avancée majeure pour améliorer l’accès aux soins dans les zones reculées.



Le déploiement de cet hôpital itinérant, prévu à partir de mai 2025, s’inscrit dans le cadre du programme national d’amélioration de la couverture sanitaire universelle. Les deux ministères ont convenu de mobiliser des partenaires pour assurer le financement de ce projet ambitieux.



Cette initiative s’ajoute à d’autres efforts des Forces armées sénégalaises, fidèles à leur logique « Armée-Nation ». En effet, 80 % des patients des services de santé militaires sont des civils. Dans cette dynamique, la création d’hôpitaux militaires de proximité, intégrés à la carte sanitaire nationale, est également envisagée.



Cette convention renforce une collaboration initiée dès 2006 par un premier protocole d’accord entre les deux ministères. Elle illustre la volonté des autorités de mutualiser les ressources pour répondre aux besoins sanitaires des populations, notamment dans les zones les plus vulnérables.