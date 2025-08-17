Santé : la grève des syndicats suspendue en raison des inondations

L'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)/And Gueusseum a annoncé la suspension de son troisième plan d'actions de grève pour une durée indéterminée. Cette décision, prise par le Directoire National de l'alliance, est un geste de solidarité envers les populations sénégalaises durement touchées par les récentes inondations et l'avancée de la mer.



​Dans un communiqué, l'ASAS/ And Gueusseum a exprimé sa compassion face aux désastres causés par ces calamités naturelles, qui ont engendré de la désolation et de la souffrance à travers le pays.



La suspension des activités de grève intervient à un moment particulièrement sensible, en pleine période du Grand Magal de Touba et à l'approche du Mawlid, des événements religieux majeurs qui attirent des millions de personnes.



L'alliance a rappelé au gouvernement la nécessité de respecter ses engagements et a appelé ses membres à se mobiliser pour venir en aide aux compatriotes en détresse, beaucoup se retrouvant dans un dénuement total.



​En outre, l'organisation a lancé un appel à la vigilance, exhortant les populations à prendre des précautions contre le paludisme et les maladies hydriques, dont la propagation est favorisée par les conditions géoclimatiques actuelles.