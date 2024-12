Santé : la validation institutionnelle du Plan stratégique national auto soins du Sénégal (PSNAS) lancé ce vendredi

Le directeur général de la santé, Ousmane Cissé a pris part ce vendredi, a un atelier de validation institutionnelle du Plan stratégique national auto soins du Sénégal (PSNAS). À l’en croire, le PSNAS vise à « alléger la surcharge de travail dans les hôpitaux et les structures de santé et à contribuer aux efforts de couverture sanitaire universelle ». L’atelier a été organisé sous l’égide du ministère de la Santé, en partenariat avec l’ONG Path (programme de technologies appropriées à la santé).



« Aujourd’hui, le défi majeur de nos pays est l’atteinte des objectifs de développement durable et la couverture sanitaire universelle à l’horizon 2030. À ce titre, la validation de ce document constitue un tournant décisif dans le processus d’autonomisation des individus», a-t-il dit.



Selon Ousmane Cissé, « La vision de ce plan est qu’à l’horizon 2028, nous puissions être dans un Sénégal souverain, juste et prospère, où chaque individu, membre de la famille et membre de la communauté, a les capacités de promouvoir la santé, de prévenir les maladies, de maintenir la santé et de faire face à la maladie et au handicap, pour contribuer à la couverture sanitaire universelle »,



Il note que cette vision « est en cohérence avec le volet santé du référentiel Sénégal 2050 du gouvernement », lequel porte sur « un système de santé de qualité, accessible à tout Sénégalais, quels que soient son lieu de résidence et son niveau de revenu, et ouvert aux usagers de la sous-région ».

Selon le professeur Cissé, l’Organisation mondiale de la Santé définit l’auto soins comme « la capacité des individus, des familles et des communautés à promouvoir la santé, à prévenir les maladies, à maintenir la santé et à faire face à la maladie et au handicap avec ou sans le soutien d’un prestataire des soins de santé ».