Santé : le SATSUS décrète une grève générale les 26 et 27 février 2025

Le Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de la Santé (SATSUS) a annoncé, dans un communiqué, une grève générale les mercredi 26 et jeudi 27 février 2025, pour exiger la régularisation de leur situation administrative.



Le Comité Exécutif National (CEN) du SATSUS s’est réuni le mardi 18 février 2025 pour l’évaluation de l’état d’avancement de sa plateforme revendicative après l’exécution du deuxième plan d’action en décembre 2024.



Dans un communiqué, le CEN se félicite de la tournée nationale effectuée par le Secrétariat Exécutif National dans les régions du nord du pays durant la période du 03 au 07 février 2025, pour la mise en place de nouvelles sections et sous-sections du SATSUS et remercie tous les camarades de la mobilisation et de la qualité de l’accueil durant toutes les étapes de la tournée syndicale.



Le SATSUS avait décidé d’observer une pause à sa sortie de négociations le 14 janvier 2025 avec les autorités du ministère de la fonction publique pour leur permettre de finaliser le processus de régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé.



Le Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de la Santé est au regret de constater le manque de volonté de la part du gouvernement, d’adopter le décret de validation actant le versement des techniciens supérieurs dans leurs nouveaux corps d’accueil malgré que ces derniers aient effectué la formation complémentaire sanctionnée par les diplômes d’État (Administrateur de soins, administrateurs des services de santé et ingénieur en biologie médicale).



Le CEN invite tous les militants du SATSUS à observer une grève générale avec respect des urgences les mercredi et jeudi, 26 et 27 février 2025 et appelle à une mobilisation massive lors de l’assemblée générale du mardi 25 février à l’hôpital Albert Royer.