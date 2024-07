Santé : le Sénégal tend vers la transplantation de la Cornée

Après une quatrième transplantation rénale réussie, notre pays va vers la transplantation de la Cornée. C’est le Professeur Fary Ndao, président du Conseil national du rein et de la transplantation qui a fait l’annonce ce mercredi sur les ondes de la Radio Sénégal international (RSI).



Selon M. Ndao, cette transplantation va permettre aux personnes aveugles de retrouver la vue.

« Au Sénégal, la greffe de cornée est permise. Tous les textes législatifs, réglementés et tout l’encadrement juridique de la greffe de cornée sont faits par le Conseil national du Don et de la Transplantation (CNDT) », a-t-il déclaré.



« Nous avons même une banque de cornée que nous sommes en train d’équiper. Le centre se trouve à Dalal Jam. Les textes sont dans le circuit », se félicite M.Ndao.



D’après le président du Conseil national du rein et de la transplantation, « le Sénégal va rentrer dans une autre ère de médecine. C’est l’ère des transplantations des greffes de tissus, la greffe de la Cornée. Et cela, nous espérons le faire rapidement ».



Le professeur Fary Ndao interpelle les autorités pour qu’ « ils puissent finaliser l’équipement et la banque de Cornée ».

À l’en croire, la banque de données de la Cornée est déjà construite. « Il ne reste que les équipements pour démarrer les interventions », a expliqué le professeur Ndao.