Santé publique : La gendarmerie ferme une usine d'eau illégale à Aladji Pathé

La Brigade Territoriale de Keur Massar a mis fin, ce dimanche 12 avril 2026, aux activités d’une unité de production d’eau opérant dans l'illégalité totale au quartier Aladji Pathé. Le responsable de l'exploitation, de nationalité sénégalaise, a été placé en garde à vue pour exploitation clandestine, non-respect des règles d'hygiène et mise en danger de la vie d'autrui.







L’intervention des gendarmes, déclenchée suite à un signalement, a révélé des conditions de production alarmantes. Sur les lieux, les enquêteurs ont constaté une insalubrité manifeste, marquée par une odeur nauséabonde et une accumulation de poussière sur les palettes d’eau déjà conditionnées et prêtes à la vente.







L'enquête a également permis d’établir que l'exploitant ne disposait d’aucune autorisation officielle de commercialisation. Cette absence de contrôle sanitaire et administratif faisait peser un risque direct sur la santé des consommateurs locaux, l'eau étant produite et stockée dans un environnement impropre à toute activité agroalimentaire.







Conduit dans les locaux de la gendarmerie après son interpellation à 20 heures, le mis en cause devra répondre de ses actes devant la justice. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la surveillance accrue des produits de grande consommation pour garantir la sécurité sanitaire des populations.

