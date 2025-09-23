Santé : un deuxième cas de Mpox confirmé à Dakar, 20 contacts identifiés

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) a annoncé, la confirmation d’un deuxième cas positif de Mpox, anciennement appelée variole du singe, à Dakar.



Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, « il s’agit d’un Sénégalais résidant dans le pays, qui présentait des signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre. Reçu en consultation au Service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann le 21 septembre, il a été hospitalisé. Le prélèvement effectué a été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre. »



L’enquête épidémiologique a permis « d’identifier 20 personnes ayant été en contact avec le patient. » À ce stade, aucune relation n’a été établie entre ce deuxième cas et le premier patient confirmé, ni avec ses contacts.



Le ministère a tenu à rassurer la population, précisant que « toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir une éventuelle propagation. »



Il appelle les citoyens « à la sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé et à se rapprocher des structures sanitaires en cas d’apparition de signes évocateurs. »

