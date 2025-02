Santos : premiers couacs pour Neymar Jr

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Une semaine de folie. Le 31 janvier dernier, Santos a annoncé le grand retour de l’enfant roi, Neymar Jr. Après avoir résilié son bail avec Al-Hilal, le footballeur brésilien a retrouvé le club où il a explosé aux yeux du monde entier. Revenu pour au moins 6 mois, l’ancien du PSG a été accueilli comme une rockstar, lui qui a été présenté devant une foule en délire dans deux stades. Son come-back a aussi déjà eu un sacré impact sur le Peixe, qui a vu son nombre d’abonnés sur les différents réseaux sociaux augmenter. Sa signature a également boosté la billetterie et le merchandising. Bref, Santos peut déjà se frotter les mains avec sa poule aux œufs d’or.



Santos a été surpris positivement

D’ailleurs, l’écurie brésilienne a pu avoir un aperçu de la folie provoquée par Ney dans la nuit de mercredi à jeudi. En effet, le premier match de la star de la Seleção a été suivi aux quatre coins du monde. Tous les médias sportifs ou presque en ont parlé. Des stars et influenceurs amis de Ney étaient également présents dans le stade de Vila Belmiro. Une enceinte où l’ambiance était dingue. Entré en jeu à la mi-temps, Neymar, qui fêtait ses 33 ans, a eu le droit à des "joyeux anniversaire" lancés par les supporters depuis les tribunes. Les fans ont aussi donné de la voix puisqu’ils estimaient que Ney subissait trop de fautes et qu’ils avaient peur d’une grosse blessure. Finalement, l’attaquant a joué 51 minutes et a même failli marquer un but.



Après la rencontre, le coach adjoint de Santos a confié à son sujet : «Neymar est en bonne condition physique depuis le début de son entraînement avec nous. Cela nous a surpris. Cependant, être en forme pour l’entraînement est une chose, être en forme pour jouer en est une autre. En ce sens, nous avons décidé de ne pas le titulariser et de le faire jouer en deuxième mi-temps, en fonction du match. Il est inévitable de parler de sa qualité sur le terrain. Il nous a surpris par le niveau physique qu’il a montré en deuxième mi-temps. Ses débuts ont été plus que bons. La seule déception est le résultat.» Puis, il a évoqué le traitement subi par son joueur sur le terrain.



«Nous n’avons pas à nous inquiéter de ça (les coups), c’est une circonstance et une arme que l’adversaire peut utiliser. Si tu n’es pas proche de Neymar, c’est un joueur très dangereux. L’agressivité de l’adversaire fait partie du jeu, tu ne peux pas le contrôler. Cela fait partie du jeu (…) Nous sommes satisfaits de son niveau. Comme je l’ai dit, si Neymar est en forme, il doit jouer. Nous verrons comment il se comporte pendant la semaine. Nous évaluerons. Le niveau d’entraînement est différent du match. Nous verrons comment il récupère avant le prochain match. Beaucoup de choses peuvent se passer. Un joueur comme lui doit jouer, il ne peut pas rester sur le banc.»



La presse brésilienne pointe du doigt quelques soucis

Tout semble donc aller pour le mieux pour Neymar, qui cherche une maison avec un héliport à Santos afin d’éviter les allers-retours en hélicoptère. Cependant, quelques voix se sont élevées dans la presse brésilienne, notamment celle de Walter Casagrande. Dans les colonnes d’UOL, il a confié : «Botafogo avait 10 joueurs, Santos en avait 11 et l’un de ces 11 était Neymar. Et il n’y avait aucune différence à ce moment-là de 10 contre 11. Que se passe-t-il ? Le match d’hier (mercredi soir) avait encore une ambiance festive. La dynamique de son retour, avec la présentation du vendredi au samedi, le match de Santos, le premier entraînement, le deuxième entraînement et le premier match… L’ambiance était trop festive. Le match contre Botafogo valait des points. Botafogo était à la dernière place et continue d’être à la dernière place, et Santos n’a pas réagi et a maintenant deux matches difficiles…»



Pour lui, l’agitation provoquée par le retour de Neymar n’est pas une bonne chose. Le sentiment est le même pour Lance!, qui a été choqué par une scène après le coup de sifflet final. En effet, les joueurs de Botafogo ont fait la queue un à un pour prendre une photo avec Neymar sur le terrain. «À la fin du match Santos-Botafogo-SP (1-1), Neymar a rencontré des joueurs de l’équipe adverse qui faisaient les fans, demandant des photos avec le numéro 10. L’attitude, que beaucoup ont jugée louable, a été remise en question par le journaliste Rodrigo Vessoni qui a déclaré : "suis-je le seul à trouver étrange qu’un joueur d’une grande équipe fasse cela au milieu du terrain ? Serai-je le seul à trouver cela sans intérêt ?» Outre tout le show fait autour de Ney, sa position sur le terrain a aussi posé question. En effet, il a joué «sur le côté gauche mais un peu plus en retrait que d’habitude, plus comme un milieu de terrain que comme un attaquant», comme l’a rappelé Marca.



Une Neymar mania qui en agace certains

Cela n’a pas été du goût d’UOL, qui estime que Santos ne l’utilise pas comme il le faudrait et que le joueur veut jouer à une position qui ne lui convient pas. «Neymar a besoin de changer de position pour arrêter de prendre des coups et aider davantage l’équipe», a écrit la publication brésilienne avant de développer sur le sujet : «le problème ? Neymar a reçu beaucoup de coups. (…) La solution ? Jouer plus haut, plus près du but, être un faux 9, attirer les adversaires et ouvrir des espaces pour le reste de l’équipe. Si Neymar est dans cette position, cela générera des pénaltys, des fautes dangereuses et des cartons. Encore plus avec un gars intelligent et travailleur à ses côtés, comme Tiquinho Soares. Le jeu de Neymar doit être au service de l’équipe pour laquelle il joue. Et pour Santos, pour la sélection brésilienne et pour sa santé, jouer très près de la surface est la meilleure solution. Là, avec la qualité qu’il a, il serait vraiment imparable.» Après seulement une moitié de match et une semaine à Santos, Neymar Jr doit déjà composer avec les critiques. Tout va très vite dans le football.



La Neymar mania s’est emparée du Brésil. Mais après un retour idyllique au pays, les premières critiques sont déjà arrivées.Une semaine de folie. Le 31 janvier dernier, Santos a annoncé le grand retour de l’enfant roi, Neymar Jr. Après avoir résilié son bail avec Al-Hilal, le footballeur brésilien a retrouvé le club où il a explosé aux yeux du monde entier. Revenu pour au moins 6 mois, l’ancien du PSG a été accueilli comme une rockstar, lui qui a été présenté devant une foule en délire dans deux stades. Son come-back a aussi déjà eu un sacré impact sur le Peixe, qui a vu son nombre d’abonnés sur les différents réseaux sociaux augmenter. Sa signature a également boosté la billetterie et le merchandising. Bref, Santos peut déjà se frotter les mains avec sa poule aux œufs d’or.Santos a été surpris positivementD’ailleurs, l’écurie brésilienne a pu avoir un aperçu de la folie provoquée par Ney dans la nuit de mercredi à jeudi. En effet, le premier match de la star de la Seleção a été suivi aux quatre coins du monde. Tous les médias sportifs ou presque en ont parlé. Des stars et influenceurs amis de Ney étaient également présents dans le stade de Vila Belmiro. Une enceinte où l’ambiance était dingue. Entré en jeu à la mi-temps, Neymar, qui fêtait ses 33 ans, a eu le droit à des "joyeux anniversaire" lancés par les supporters depuis les tribunes. Les fans ont aussi donné de la voix puisqu’ils estimaient que Ney subissait trop de fautes et qu’ils avaient peur d’une grosse blessure. Finalement, l’attaquant a joué 51 minutes et a même failli marquer un but.Après la rencontre, le coach adjoint de Santos a confié à son sujet : «Neymar est en bonne condition physique depuis le début de son entraînement avec nous. Cela nous a surpris. Cependant, être en forme pour l’entraînement est une chose, être en forme pour jouer en est une autre. En ce sens, nous avons décidé de ne pas le titulariser et de le faire jouer en deuxième mi-temps, en fonction du match. Il est inévitable de parler de sa qualité sur le terrain. Il nous a surpris par le niveau physique qu’il a montré en deuxième mi-temps. Ses débuts ont été plus que bons. La seule déception est le résultat.» Puis, il a évoqué le traitement subi par son joueur sur le terrain.«Nous n’avons pas à nous inquiéter de ça (les coups), c’est une circonstance et une arme que l’adversaire peut utiliser. Si tu n’es pas proche de Neymar, c’est un joueur très dangereux. L’agressivité de l’adversaire fait partie du jeu, tu ne peux pas le contrôler. Cela fait partie du jeu (…) Nous sommes satisfaits de son niveau. Comme je l’ai dit, si Neymar est en forme, il doit jouer. Nous verrons comment il se comporte pendant la semaine. Nous évaluerons. Le niveau d’entraînement est différent du match. Nous verrons comment il récupère avant le prochain match. Beaucoup de choses peuvent se passer. Un joueur comme lui doit jouer, il ne peut pas rester sur le banc.»La presse brésilienne pointe du doigt quelques soucisTout semble donc aller pour le mieux pour Neymar, qui cherche une maison avec un héliport à Santos afin d’éviter les allers-retours en hélicoptère. Cependant, quelques voix se sont élevées dans la presse brésilienne, notamment celle de Walter Casagrande. Dans les colonnes d’UOL, il a confié : «Botafogo avait 10 joueurs, Santos en avait 11 et l’un de ces 11 était Neymar. Et il n’y avait aucune différence à ce moment-là de 10 contre 11. Que se passe-t-il ? Le match d’hier (mercredi soir) avait encore une ambiance festive. La dynamique de son retour, avec la présentation du vendredi au samedi, le match de Santos, le premier entraînement, le deuxième entraînement et le premier match… L’ambiance était trop festive. Le match contre Botafogo valait des points. Botafogo était à la dernière place et continue d’être à la dernière place, et Santos n’a pas réagi et a maintenant deux matches difficiles…»Pour lui, l’agitation provoquée par le retour de Neymar n’est pas une bonne chose. Le sentiment est le même pour Lance!, qui a été choqué par une scène après le coup de sifflet final. En effet, les joueurs de Botafogo ont fait la queue un à un pour prendre une photo avec Neymar sur le terrain. «À la fin du match Santos-Botafogo-SP (1-1), Neymar a rencontré des joueurs de l’équipe adverse qui faisaient les fans, demandant des photos avec le numéro 10. L’attitude, que beaucoup ont jugée louable, a été remise en question par le journaliste Rodrigo Vessoni qui a déclaré : "suis-je le seul à trouver étrange qu’un joueur d’une grande équipe fasse cela au milieu du terrain ? Serai-je le seul à trouver cela sans intérêt ?» Outre tout le show fait autour de Ney, sa position sur le terrain a aussi posé question. En effet, il a joué «sur le côté gauche mais un peu plus en retrait que d’habitude, plus comme un milieu de terrain que comme un attaquant», comme l’a rappelé Marca.Une Neymar mania qui en agace certainsCela n’a pas été du goût d’UOL, qui estime que Santos ne l’utilise pas comme il le faudrait et que le joueur veut jouer à une position qui ne lui convient pas. «Neymar a besoin de changer de position pour arrêter de prendre des coups et aider davantage l’équipe», a écrit la publication brésilienne avant de développer sur le sujet : «le problème ? Neymar a reçu beaucoup de coups. (…) La solution ? Jouer plus haut, plus près du but, être un faux 9, attirer les adversaires et ouvrir des espaces pour le reste de l’équipe. Si Neymar est dans cette position, cela générera des pénaltys, des fautes dangereuses et des cartons. Encore plus avec un gars intelligent et travailleur à ses côtés, comme Tiquinho Soares. Le jeu de Neymar doit être au service de l’équipe pour laquelle il joue. Et pour Santos, pour la sélection brésilienne et pour sa santé, jouer très près de la surface est la meilleure solution. Là, avec la qualité qu’il a, il serait vraiment imparable.» Après seulement une moitié de match et une semaine à Santos, Neymar Jr doit déjà composer avec les critiques. Tout va très vite dans le football. Autres articles Coupe du Sénégal de karaté en cadets, juniors et espoirs, samedi au stadium Amadou Barry

AC Monza : L’entraîneur confirme pour les essais de Keïta Baldé

Coupe de la Ligue : l'AS Pikine domine le Jaraaf, RS Yoff brille, Guédiawaye FC s'impose

Foot : la FIFA suspend une nation africaine de toutes les compétitions

Foot: Saliou Ciss rebondit en National 2 française

Cécile Sabina Bassene





div id="taboola-below-article-thumbnails"> div id="taboola-below-article-thumbnails">



Dans la même rubrique : < > Coupe du Sénégal de karaté en cadets, juniors et espoirs, samedi au stadium Amadou Barry AC Monza : L’entraîneur confirme pour les essais de Keïta Baldé Coupe de la Ligue : l'AS Pikine domine le Jaraaf, RS Yoff brille, Guédiawaye FC s'impose