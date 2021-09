Sao Tomé-et-Principe: faible mobilisation pour le second tour de la présidentielle

Les bureaux de vote sont restés presque déserts toute la journée. Les quelques électeurs qui ont répondu présent l’expliquent par la lassitude de leurs concitoyens.



Malgré la faible participation, la journée de vote s’est déroulée dans un climat de paix et de calme, sans incidents majeurs, a estimé le porte-parole de la Commission électorale nationale, Victor Correia.



Processus électoral retardé de près d'un mois

Le vote de ce dimanche marque la fin d’un processus électoral retardé de près d’un mois à cause de contentieux juridiques et politiques qui font suite à la contestation des résultats du premier tour de l’élection présidentielle par le troisième candidat, Delfim Neves.



Selon le porte-parole de la Commission électorale nationale, les résultats provisoires de ce deuxième tour doivent être annoncés ce lundi.