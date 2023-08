Saoudi Pro League : Mané et Koulibaly font leurs débuts ce lundi

Après leur première finale samedi sous leurs nouvelles couleurs, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly seront attendus pour leurs grands débuts en Saudi Pro League ce lundi respectivement avec Al Hilal et Al Nassr. Les deux cadres de l’équipe nationale du Sénégal vont effectuer leur baptême du feu dans le championnat saoudien.





Sadio Mané et Al Nassr se déplacent dans la ville de Dammam pour défier la formation d’Al Ettifaq. L’attaquant sénégalais devra sortir le grand jeu pour débloquer son compteur avec le club de Riyad.





De son côté, Kalidou Koulibaly tentera d’oublier sa défaite en finale face à Abha FC. Le défenseur central des « Lions » essaiera de confirmer son statut.



Vendredi dernier, Edouard Mendy a fait ses grands débuts dans la Saudi Pro League avec Al Ahli contre Al Hazem (3-1).





Programme première journée



lundi 14 août 2023



15h00 Al Abha / Al Hilal



15h00 Al Raed / Al Ittihad



18h00 Al Shabab / Al Akhdoud



18h00 Al Ettifaq / Al Nassr