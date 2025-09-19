Saudi Pro League : Al Hilal et Al Ahli se neutralisent au terme d’un spectaculaire 3-3

Match fou en Saudi Pro League ce vendredi ! Pour le compte de la 3ᵉ journée, Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahli d’Édouard Mendy se sont neutralisés sur un spectaculaire 3-3.



Dominateurs en première période, les coéquipiers de Koulibaly menaient 3-0 à la pause. Mais Al Ahli a signé une incroyable remontée en seconde période, avant d’égaliser dans le temps additionnel grâce à un but de Merih Demiral.



Avec ce résultat, les deux clubs enchaînent un deuxième match consécutif sans victoire. Ils occupent respectivement la 7ᵉ et la 8ᵉ place du classement avec 5 points chacun.



De son côté, Al Nassr de Sadio Mané (2 victoires) pourrait s’emparer de la tête du championnat dès ce samedi en cas de succès contre Al Riyad (18h00 GMT).