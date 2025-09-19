Saudi Pro League : Al Hilal et Al Ahli se neutralisent au terme d’un spectaculaire 3-3

Match fou en Saudi Pro League ce vendredi ! Pour le compte de la 3ᵉ journée, Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahli d’Édouard Mendy se sont neutralisés sur un spectaculaire 3-3.
Dominateurs en première période, les coéquipiers de Koulibaly menaient 3-0 à la pause. Mais Al Ahli a signé une incroyable remontée en seconde période, avant d’égaliser dans le temps additionnel grâce à un but de Merih Demiral.
Avec ce résultat, les deux clubs enchaînent un deuxième match consécutif sans victoire. Ils occupent respectivement la 7ᵉ et la 8ᵉ place du classement avec 5 points chacun.
De son côté, Al Nassr de Sadio Mané (2 victoires) pourrait s’emparer de la tête du championnat dès ce samedi en cas de succès contre Al Riyad (18h00 GMT).
Dominateurs en première période, les coéquipiers de Koulibaly menaient 3-0 à la pause. Mais Al Ahli a signé une incroyable remontée en seconde période, avant d’égaliser dans le temps additionnel grâce à un but de Merih Demiral.
Avec ce résultat, les deux clubs enchaînent un deuxième match consécutif sans victoire. Ils occupent respectivement la 7ᵉ et la 8ᵉ place du classement avec 5 points chacun.
De son côté, Al Nassr de Sadio Mané (2 victoires) pourrait s’emparer de la tête du championnat dès ce samedi en cas de succès contre Al Riyad (18h00 GMT).
Autres articles
-
Maroc : Abdoulaye Fall échange avec Gianni Infantino sur le développement du football africain
-
Élections FSF : la coalition Mady Touré dépose un recours devant le TAS
-
Cheikhou Kouyaté relance sa carrière avec un club de D2 en Turquie !
-
Nampalys Mendy révèle sa frustration vécue à Lens : « Ce n’était pas une question de football … Ils ont joué avec moi » !
-
Ligue des Champions : le FC Barcelone bat Newcastle grâce au doublé de Rahsford